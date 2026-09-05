Genoa, De Rossi: "Con la Lazio abbiamo fatto meno bene..."

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Al termine della sfida tra Genoa e Como, gara terminata 1-4 in favore degli uomini di Fabregas, il tecnico del grifone Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport per parlare del match. Durante l'intervento, è tornato anche sulla sconfitta contro la Lazio della scorsa settimana. Di seguito le sue parole:

"Lo stadio ci ha già detto che è con noi e dobbiamo essere degni di questo amore. I giocatori fanno prestazioni che, con i nostri limiti, sono positive. Soprattutto in casa col Napoli per me era un pareggio schiantato, sapete tutti cosa penso. Con la Lazio abbiamo fatto meno bene, se dovessimo ripetere questa prestazione con squadre meno attrezzate, sono sicuro che faremmo punti".