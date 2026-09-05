Lazio, Romagnoli saluta: è l'ultimo tifoso laziale ad aver segnato in un derby

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli, alla fine, ha lasciato la Lazio. Iniziava a sembrare possibile una sua permanenza, ma ha scelto l'Al Sadd, chiudendo così la sua esperienza in biancoceleste. Se ne va un pezzo di Lazio, un figlio di Roma, un vero laziale. E proprio a lui appartiene l’ultimo gol segnato da un giocatore laziale in un derby della Capitale: quello realizzato il 13 aprile 2025, nella sfida contro la Roma.

All’epoca la squadra era guidata da Marco Baroni e, a inizio secondo tempo, era stato proprio il difensore a portare avanti la Lazio, sfruttando l’assist di Luca Pellegrini. Una rete che sembrava poter regalare ai biancocelesti la vittoria perfetta, costruita su un asse interamente di fede laziale. Circa venti minuti più tardi, però, ci aveva pensato Soulé a ristabilire la parità, rovinando i piani della Lazio.

Quella rete di Romagnoli è rimasta l’ultima di un giocatore biancoceleste in un derby e, soprattutto, l’ultima ad aver portato punti alla Lazio. Nelle due stracittadine disputate nella stagione successiva, infatti, sono arrivate altrettante sconfitte. Un dato ancora più significativo se si considera che il gol di Romagnoli è l’unico realizzato da un calciatore laziale negli ultimi cinque derby disputati.

Da quel momento Romagnoli non è più riuscito a segnare in Serie A con la maglia della Lazio. Nella scorsa stagione ha trovato il gol soltanto in Coppa Italia, nella semifinale di ritorno contro l’Atalanta. Quella rete nel derby, riporta il Corriere dello Sport, resta dunque il suo ultimo centro in campionato con i biancocelesti e il quindicesimo complessivo in Serie A: 8 con il Milan, 4 con la Lazio, 2 con la Sampdoria e 1 con la Roma.