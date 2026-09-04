FIGC, Malagò conferma De Marco referente degli arbitri: la nomina

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Malagò, secondo quanto riportato dall'ANSA, avrebbe comunicato alla Lega Serie A e all'Associazione Italiana Arbitri, la volontà di procedere alla nomina di Andrea De Marco come referente per i rapporti tra i Club e la CAN (Commissione Arbitri Nazionale).

Per l'ex arbitro si tratta di una riconferma, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo nella passata stagione. L'introduzione della figura istituzionale del referente da parte della FIGC ha l'obiettivo di strutturare in maniera stabile il dialogo costante e quotidiano tra la Commisione Arbitri Nazionale e le società calcistiche.