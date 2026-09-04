Coppa Italia | Il Palermo asfalta il Mantova: finisce 5-2 al Barbera
04.09.2026 10:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Serra
Il Mantova è eliminato dalla Coppa Italia. La squadra di Modesto, che ha battuto la Lazio ai trentaduesimi, è stata sconfitta dal Palermo di Inzaghi per 5-2. In gol Strefezza, Palumbo, Pohjanpalo (doppietta) e Johnsen. Al prossimo turno, quello degli ottavi, i rosanero sfideranno il Bologna di Tedesco.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.