Coppa Italia | Il Palermo asfalta il Mantova: finisce 5-2 al Barbera

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Serra

Il Mantova è eliminato dalla Coppa Italia. La squadra di Modesto, che ha battuto la Lazio ai trentaduesimi, è stata sconfitta dal Palermo di Inzaghi per 5-2. In gol Strefezza, Palumbo, Pohjanpalo (doppietta) e Johnsen. Al prossimo turno, quello degli ottavi, i rosanero sfideranno il Bologna di Tedesco.