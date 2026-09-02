Lazio, diramata la lista per la Serie A: out Patric e Pellegrini
02.09.2026 20:08 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Al termine della sessione estiva di calciomercato la Lazio ha diramato i giocatori inseriti nelle liste della Lega di Serie A. Out Patric e Luca Pellegrini, ci sono invece tutti i nuovi acqusiti Pinamonti, Šutalo, Frattesi, Gudmundsson.
Di seguito la lista completa:
5 Doekhi
6 Rovella
7 Dele-Bashiru
8 Galassi
9 Pinamonti
10 Zaccagni
11 Isaksen
14 Noslin
15 Floriani M.
16 Frattesi
17 Tavares
21 Belahyane
22 Cancellieri
23 Pedraza
24 Taylor
25 Provstgaard
28 Przyborek
29 Lazzari
32 Cataldi
33 R. Bordon
35 Mandas
37 Šutalo
40 Motta
47 Renzetti
55 Furlanetto
63 Serra
71 Farcomeni
76 F. Bordon
77 Marusic
80 Gudmundsson
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