Lazio, diramata la lista per la Serie A: out Patric e Pellegrini

02.09.2026 20:08 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, diramata la lista per la Serie A: out Patric e Pellegrini
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Al termine della sessione estiva di calciomercato la Lazio ha diramato i giocatori inseriti nelle liste della Lega di Serie A. Out Patric e Luca Pellegrini, ci sono invece tutti i nuovi acqusiti Pinamonti, Šutalo, Frattesi, Gudmundsson.

Di seguito la lista completa:

5 Doekhi

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Galassi

9 Pinamonti

10 Zaccagni

11 Isaksen

14 Noslin

15 Floriani M.

16 Frattesi

17 Tavares

21 Belahyane

22 Cancellieri

23 Pedraza

24 Taylor

25 Provstgaard

28 Przyborek

29 Lazzari

32 Cataldi

33 R. Bordon

35 Mandas

37 Šutalo

40 Motta

47 Renzetti

55 Furlanetto

63 Serra

71 Farcomeni

76 F. Bordon

77 Marusic 

80 Gudmundsson

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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