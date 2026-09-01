DIRETTA - Calciomercato Lazio, addio Dia, Cancellieri resta. E in attacco...
AGGIORNAMENTO 10.53 - Matteo Cancellieri resterà alla Lazio. La società biancoceleste, dopo essersi confrontata con Gattuso, ha rifiutato due offerte per il classe 2002.
AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Da rivedere l'orario di chiusura del mercato in Qatar: non è alle 23 di oggi, ma il 3 settembre. Per l'Al Sadd quindi ci sarà tempo fino a giovedì per un rilancio per Romagnoli. Ma c'è anche l'Atalanta.
AGGIORNAMENTO ORE 10:05 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per Philip Otele del Basilea. Si tratta di un esterno nigeriano classe '99, nella seconda parte della scorsa stagione è stato in prestito all'Amburgo, in Germania.
CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimo giorno di mercato in Serie A. Il gong finale è fissato per le ore 20, dopo di che non sarà più possibile fare nuovi acquisti. La Lazio lavora soprattutto in uscita: saluta Boulaye Dia, in partenza per la Francia per diventare un nuovo giocatore del Rennes; dirà addio anche Ratkov, in procinto di unirsi al Levante.
Resta da chiarire il caso Cancellieri, per cui può intavolarsi uno scambio con la Fiorentina con Gudmundsson: l'esterno classe 2002 ha già rifiutato le proposte di Genoa e Parma. Attesa anche per scoprire il futuro di Romagnoli, conteso da Atalanta e Al Sadd. In entrata, invece, c'è il nome di Begraoui, centravanti dell'Estoril: può arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sullo sfondo resta sempre Icardi, ancora svincolato.
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