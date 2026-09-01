Lazio, guarda Begraoui: in gol anche contro il Benfica - VIDEO

01.09.2026 08:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, guarda Begraoui: in gol anche contro il Benfica - VIDEO

Le voci di mercato fuori, in campo intanto continua a segnare. È Yanis Begraoui, centravanti dell'Estoril nel mirino della Lazio. Con l'addio di Dia al Rennes e quello di Ratkov al Levante, la società biancoceleste avrebbe individuato il marocchino come prossimo attaccante. Si lavora sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni di euro più un diritto di riscatto di circa 9 milioni di euro. E proprio in serata, mentre si parlava del suo futuro, il classe 2001 ha realizzato la sua seconda rete stagionale contro il Benfica, che non è bastata però a evitare la sconfitta. Potrebbe essere stata la sua ultima partita in Portogallo, visto il pressing serrato che arriva da Formello. Di seguito il video.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.