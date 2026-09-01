Lazio, guarda Begraoui: in gol anche contro il Benfica - VIDEO

Le voci di mercato fuori, in campo intanto continua a segnare. È Yanis Begraoui, centravanti dell'Estoril nel mirino della Lazio. Con l'addio di Dia al Rennes e quello di Ratkov al Levante, la società biancoceleste avrebbe individuato il marocchino come prossimo attaccante. Si lavora sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni di euro più un diritto di riscatto di circa 9 milioni di euro. E proprio in serata, mentre si parlava del suo futuro, il classe 2001 ha realizzato la sua seconda rete stagionale contro il Benfica, che non è bastata però a evitare la sconfitta. Potrebbe essere stata la sua ultima partita in Portogallo, visto il pressing serrato che arriva da Formello. Di seguito il video.

GOAAAAAAL! ️



Yanis Begraoui, 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 contre Benfica en championnat. 🇲🇦 pic.twitter.com/CqFUbpak0a — FRMF Xtra (@FRMFXtra) August 31, 2026