Calciomercato Lazio | Dalla Francia: “Accordo vicino per il nuovo attaccante”

CALCIOMERCATO LAZIO - Ceduti Ratkov e Dia rimane solo Andrea Pinamonti a Gattuso al centro dell’attacco della Lazio. Il nuovo tentativo di convincere Mauro Icardi a indossare la maglia biancoceleste non sembra aver portato grandi sviluppi e, allora, il club sembrerebbe aver virato su un altro profilo accostato in queste ore. Secondo quanto riportato in Francia da Santi Aouna e Hanif Ben Berkane, infatti, sarebbe vicino l’accordo tra Lazio ed Estoril per Yanis Begraoui. Il classe 2001, in caso di fumata bianca definitiva, si trasferirebbe a Formello in prestito oneroso da 4 milioni di euro più un diritto di riscatto di circa 9 milioni.

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La Lazio Rome et Estoril sont proches d’un accord pour Yanis Begraoui.



Prêt payant de 4 M€ + option d’achat de 9 M€.



W @HanifBerkane pic.twitter.com/oZEO6U7Nbr — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 31, 2026