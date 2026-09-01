Calciomercato Lazio | Dalla Francia: “Accordo vicino per il nuovo attaccante”

01.09.2026 01:05 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Dalla Francia: “Accordo vicino per il nuovo attaccante”

CALCIOMERCATO LAZIO - Ceduti Ratkov e Dia rimane solo Andrea Pinamonti a Gattuso al centro dell’attacco della Lazio. Il nuovo tentativo di convincere Mauro Icardi a indossare la maglia biancoceleste non sembra aver portato grandi sviluppi e, allora, il club sembrerebbe aver virato su un altro profilo accostato in queste ore. Secondo quanto riportato in Francia da Santi Aouna e Hanif Ben Berkane, infatti, sarebbe vicino l’accordo tra Lazio ed Estoril per Yanis Begraoui. Il classe 2001, in caso di fumata bianca definitiva, si trasferirebbe a Formello in prestito oneroso da 4 milioni di euro più un diritto di riscatto di circa 9 milioni.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.