Calciomercato Lazio | Scambio Gudmundsson-Cancellieri: decide Gattuso?

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio potrebbe infiammarsi nelle ultime ore della sessione. Ceduti Dia e Ratkov la Lazio è vicina a chiudere per l'arrivo di Yanis Begraoui dall'Estoril Praia. L'attaccante marocchino, però, potrebbe non essere l'unico nome a sbarcare a Fiumicino.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, in queste ore Lazio e Fiorentina avrebbero avuto un contatto per provare a imbastire uno scambio tra Albert Gudmundsson e Matteo Cancellieri.

Una possibilità sulla quale le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore. Fronte Lazio la dirigenza vorrà sapere prima l'opinione di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese aveva espresso delle perplessità tattiche sull'arrivo dell'islandese e fino a poco tempo avrebbe preferito trattenere Cancellieri.