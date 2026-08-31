Piscedda sicuro: "Lazio organizzata e umile, così può solo crescere"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex calciatore Massimo Piscedda ha parlato della vittoria della Lazio contro il Genoa soffermandosi su diversi singoli della squadra di Gattuso. Infine si è espresso anche sul mercato e su alcuni possibili obiettivi. Di seguito le sue parole.

“Contro il Genoa ho visto una Lazio organizzata e umile, con buone individualità e tutto ciò che ci auguravamo di vedere. La sensazione è che possa solo crescere ulteriormente. La squadra risponde a quanto chiede Gattuso. A lui la grinta non manca, ma vedo anche altro in campo. Vedo anche belle azioni e giocate che non vengono finalizzate. Quello è il difetto, la speranza che Pinamonti aiuti in tal senso".

"Dennis Man è un buon giocatore, ma non getterei alle ortiche giocatori come Isaksen e Cancellieri. Sono buoni giocatori, imprecisi nelle conclusioni, ma questo lo sappiamo. Vedere volti nuovi è sempre importante, ma ci sono comunque dei valori da rispettare. Poi, è chiaro, se vuoi fare un salto di qualità, serve altro. Floriani? Lo vedo bene e spero che continui con questa concentrazione e questa volontà. Ha più di cento gare tra i professionisti, ha fatto il percorso giusto ed ora deve sfruttare l’occasione dell’infortunio di Marusic. Ha buone qualità, può solo migliorare".