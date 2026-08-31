Calciomercato Lazio | Cancellieri escluso dal progetto: il futuro è a un bivio

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Cancellieri e il Genoa. Una storia che è iniziata alcune settimane fa e che sembra ambientarsi sulle montagne russe. Il primo rifiuto, la rabbai societaria, poi la nuova riapertura di una trattativa che a meno di 30 ore dal termine del mercato potrebbe andare in porto. Nonostante la richiesta di Gennaro Gattuso di trattenere tutti i giocatori che oggi ha a disposizione.

CANCELLIERI - Il classe 2002 andrà in scadenza nel 2027. Per la Lazio non è un giocatore che rientra più nel progetto tecnico, motivo per cui si sta cercando una soluzione che sarebbe arrivata dallo stesso Genoa. Le due società si sono accordate sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, ora la palla passa di nuovo al calciatore che dovrà scegliere il proprio destino.

LA POSIZIONE DELLA LAZIO - Da una parte c'è la possibilità di unirsi al gruppo di Daniele De Rossi, dall'altra quella dell'esclusione dalla lista di Serie A. Stando a quanto raccolo dalla nostra redazione, la posizione della Lazio sulla vicenda, infatti, è chiara. Cancellieri è libero di scegliere se restare o andare, ma se dovesse optare per la prima resterebbe fino a scadenza, ma da separato in casa e fuori dalla rosa a disposizione di Gattuso per la Serie A.