Cardone: “Frattesi ha ribaltato la Lazio. Mercato? Le cose stanno così”

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Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Giulio Cardone. Di seguito le sue parole tra campo e mercato in casa Lazio: “Frattesi mi sembra stia facendo la rivoluzione, ha ribaltato la Lazio. Quando spingiamo la società ad effettuare acquisti di giocatori forti, significa questo; concetto banale, che Frattesi sta dimostrando. Mi piace la mentalità di questa Lazio, la pressione alta. Serata macchiata dall’infortunio di Rovella e non avendo neanche Cataldi in regia il problema è ancora più grande”.

“Mercato? Gattuso ha detto che spera non vada via nessuno. Si riferisce in primis a Romagnoli, ma anche a Cancellieri, Pellegrini e Dia. Cancellieri vuole restare, mentre Romagnoli e Dia andrebbero via davanti ad una buona proposta. Io mi aspetto qualcosa sia da parte dell’Atalanta che dall’Al-Sadd in queste ultime ore e non a caso hanno aspettato la fine del calciomercato”.

“La frenata per Gudmudsson è di questa mattina, vediamo se cambia lo scenario su Cancellieri. È tornato di moda Bjerkebo, che è un giovane che non andrebbe ad occupar posti in lista. Per quanto riguarda l’ala destra comunque, tra un giovane da formare e Cancellieri mi tengo il secondo”.