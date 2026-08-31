Lazio, la Serie A celebra l'abbraccio Gattuso-Frattesi: "Pura passione!" - VD
31.08.2026 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Un abbraccio che vale più di mille parole, un abbraccio che racchiude tantissime emozioni. La Lazio vince ancora e dopo aver battuto il Bologna stende anche il Genoa di De Rossi. Protagonista ancora una volta Davide Frattesi autore di due gol in due partire.
Al triplice fischio ecco quindi l’abbraccio tra il mister e il calciatore celebrato anche dalla Serie A con un video e la frase: “Pura passione, un abbraccio speciale”.
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