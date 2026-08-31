Lazio, Anellucci: "Gattuso, lavoro apprezzabile. Il bilancio è buono, ma..."

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente FIFA Claudio Anellucci ha parlato dell'inizio di campionato della Lazio, con due vittorie in due partite contro Bologna e Genoa. In più si è soffermato sul lavoro in panchina di Gattuso, citando anche Sarri. Di seguito le sue parole.

"Lazio? Sarri qualcosa di miracoloso l'anno scorso l'ha fatto. Il fatto è che, come abbiamo detto, non avrebbe dovuto accettare determinate condizioni. Un cambio alla fine era diventato inevitabile e devo dire che non mi sono piaciute alcune sue esternazioni dopo che si è accasato all'Atalanta. Il lavoro di Gattuso ad ora è comunque apprezzabile. La squadra è quadrata e la difesa ieri si è comportata anche meglio che a Bologna. Ad oggi il bilancio è buono, ma siamo ancora alla seconda giornata".