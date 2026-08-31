Calciomercato Lazio | Idea Man del PSV per la fascia: i dettagli

31.08.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Idea Man del PSV per la fascia: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Torna di moda un vecchio obiettivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio sarebbe interessata a Dennis Man del PSV. A Formello lo conoscono bene, è già stato visionato in passato. In Italia l'abbiamo già visto con la maglia del Parma, fa parte della scuderia di Giuseppe Riso con cui la società biancoceleste ha lavorato tanto quest'estate.

Il classe '98 ora sarebbe in uscita dal club olandese e potrebbe quindi ritornare in Serie A, con la solita formula del prestito con diritto di riscatto. La scorsa stagione ha collezionato 11 gol e 7 assist in 35 presenze. Il suo innesto sarebbe legato alle cessioni di Dia al Rennes e di Cancellieri al Genoa, ancora da completare a tutti gli effetti. La Lazio intanto guarda avanti e tiene d'occhio anche Dennis Man, oltre a Bjerkebo e Madjed.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.