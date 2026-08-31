Lazio, Floriani Mussolini esulta sui social: "Avanti così!" - FOTO
31.08.2026 18:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio vince la sua seconda partita consecutiva e tra i protagonisti del successo contro il Genoa c'è anche Romano Floriani Mussolini.
Nel giorno del suo esordio da titolare con la maglietta biancoceleste, il classe 2003 si è contraddistinto con una prestazione buona e coinvincente.
Il giorno dopo la vittoria, lo stesso Floriani Mussolini ha riversato sui social la sua gioia: "Altri 3 punti , avanti così".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.