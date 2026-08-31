Lazio, senti Melli: "Guardo la classifica e mi sembra di sognare!"

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Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Franco Melli ha parlato della seconda vittoria in campionato della Lazio di Gattuso. Dopo il successo a Bologna, infatti, i biancocelesti hanno battuto anche il Genoa. E sempre grazie a un gol di Davide Frattesi. Di seguito le parole dell'opinionista a riguardo: “Io guardo la classifica e mi sembra di sognare. Parlavano di Gattuso come il peggior allenatore, ha messo in piedi una squadra che l’anno scorso non abbiamo mai visto! Quanti giocatori della Lazio sono andati ad un passo dal raddoppio? Fosse finita in goleada non avremmo rubato niente“.