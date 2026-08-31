Calciomercato Lazio | Elliot lascia il Liverpool: la nuova squadra
31.08.2026 19:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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CALCIOMERCATO LAZIO - Era stato accostato anche alla Lazio, ma si è trattato solo un sogno mai realmente perseguito. Harvey Elliot lascerà il Liverpool per trasferirsi in Spagna, per la precisione al Valencia. L'esterno scozzese, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, raggiungerà la squadra di Corberàn in prestito, con i Reds che copriranno la maggior parte dello stipendio.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.