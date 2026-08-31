Calciomercato Lazio | Elliot lascia il Liverpool: la nuova squadra

31.08.2026 19:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Elliot lascia il Liverpool: la nuova squadra
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CALCIOMERCATO LAZIO - Era stato accostato anche alla Lazio, ma si è trattato solo un sogno mai realmente perseguito. Harvey Elliot lascerà il Liverpool per trasferirsi in Spagna, per la precisione al Valencia. L'esterno scozzese, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, raggiungerà la squadra di Corberàn in prestito, con i Reds che copriranno la maggior parte dello stipendio. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.