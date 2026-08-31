Lazio | "Due su due!": Zaccagni esulta dopo il Genoa - FOTO
31.08.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Buona anche la seconda: due vittorie su due per la Lazio in campionato, sempre nel segno di Frattesi. Prima il Bologna, poi il Genoa: la squadra di Gattuso sale così a punteggio pieno in classifica. Su Instagram, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha esultato per il secondo successo consecutivo: "Due su due", ha scritto in un post con alcune immagini della serata dell'Olimpico. Di seguito le foto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.