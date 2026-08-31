Lazio, Doekhi sui social: "Un passo in avanti verso..." - FOTO

La Lazio supera anche il Genoa e chiude le prime due giornate di Serie A a punteggio pieno. Tra i protagonisti della vittoria contro la squadra di Daniele De Rossi c'è anche Danilho Doekhi.

Il centrale olandese ha mostrato importanti progressi rispetto all'esordio con il Mantova, confermando quanto di buono aveva già fatto a Bologna. Il giorno dopo la partita, il classe 1998, ha celebrato la vittoria sui propri canali social, pubblicando un post con le immagini della partita e scrivendo nella caption:

"Ogni passo è un passo avanti verso il miglioramento. Avanti la prossima settimana. +3".