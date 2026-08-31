Lazio, due vittorie in campionato senza subire gol: da quanto non accadeva

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© foto di Federico Gaetano

Due vittorie, due clean sheet, sei punti. Lazio a punteggio pieno in campionato, con due gol fatti e zero subiti. Un risultato niente male che da tempo non si vedeva a Formello. Gattuso come Petkovic: era dalla stagione 2012/13, infatti, che i biancocelesti non vincevano le prime due partite in Serie A senza incassare reti. In quel caso la Lazio vinse contro l'Atalanta (0-1) e il Palermo (3-0), continuando poi la striscia positiva alla terza giornata contro il Chievo Verona ma subendo gol (1-3). Ora, contro l'Udinese, Gattuso spera di migliorare il risultato del tecnico svizzero, eroe della finale di Coppa Italia del 26 maggio contro la Roma.