Lazio, due vittorie in campionato senza subire gol: da quanto non accadeva
31.08.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Due vittorie, due clean sheet, sei punti. Lazio a punteggio pieno in campionato, con due gol fatti e zero subiti. Un risultato niente male che da tempo non si vedeva a Formello. Gattuso come Petkovic: era dalla stagione 2012/13, infatti, che i biancocelesti non vincevano le prime due partite in Serie A senza incassare reti. In quel caso la Lazio vinse contro l'Atalanta (0-1) e il Palermo (3-0), continuando poi la striscia positiva alla terza giornata contro il Chievo Verona ma subendo gol (1-3). Ora, contro l'Udinese, Gattuso spera di migliorare il risultato del tecnico svizzero, eroe della finale di Coppa Italia del 26 maggio contro la Roma.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.