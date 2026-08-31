Calciomercato Lazio | Cancellieri, Gattuso lo vuole trattenere: riflessioni in corso

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CALCIOMERCATO LAZIO - Le ultime ore di mercato sono sempre movimentate e tutto può cambiare rapidamente nell'arco di poco tempo. Un discorso che vale per tutti e soprattutto per Matteo Cancellieri. Tra interesse di Genoa e Parma, il futuro del classe 2002 potrebbe essere ancora in biancoceleste.

Fronte societario la volontà sarebbe quello di lasciarlo partire per incassare qualcosa dalla sua cessione ed evitare di perderlo a zero al termine della stagione. Al punto da essere arrivati a pensare a una sua esclusione dalla lista se avesse rifiutato la cessione. A poter influenzare la loro volontà, però, potrebbe essere la richiesta di Gennaro Gattuso.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il tecnico calabrese avrebbe chiesto espressamente di trattenere Cancellieri nella Capitale per evitare di dover iniziare un nuovo percorso di inserimento tattico per un altro calciatore. Una richiesta fatta in conferenza stampa dopo la partita contro il Genoa e ribadita nelle ultime ore nel centro sportivo di Formello.