Calciomercato Lazio | Sarri chiama Romagnoli? "Ci serve..."

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CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli sarà un nome caldo delle ultime ore di mercato. Il difensore può ancora lasciare la Lazio tra l'interesse dell'Atalanta e quello dell'Al Sadd, mai realmente svanito. Se per i qatarioti ci sarà tempo anche oltre le 20.00 del 1° settembre, per quanto riguarda la Dea, invece, le ore sono contate.

Romagnoli rappresenta un'occasione d'oro per la società nerazzurra ed è un pupillo del tecnico Maurizio Sarri che questa sera, dopo la vittoria di misura contro il Bologna, ha evidenziato l'assenza di un centrale.

"Se manca un difensore? Sicuramente ci serve per dare qualche rotazione in più, soprattutto in un contesto importante dove ci sono tante partite ravvicinate. Quando c'è di mezzo il rischio per l'infortunio: spero che Kristensen sia pronto, valuteremo se si allenerà con noi in gruppo".