Lazio, Dia ha chiesto di andare via: il motivo del suo addio

RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia lascia la Lazio. È fatta per il suo passaggio al Rennes: dopo due stagioni, il centravanti senegalese saluta Formello. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di alcune semplici condizioni.

Gattuso avrebbe voluto tenerlo, come tutti gli altri calciatori attualmente presenti in rosa. Dopo il Genoa era stato chiarissimo, sperava di non perdere nessuno nelle ultime ore di mercato. Ma come riportato da Il Messaggero, Dia voleva tornare in Francia anche per motivi familiari: era quindi impossibile mettersi di traverso di fronte a una richiesta del genere. Per questo la società biancoceleste ha accettato l'offerta del club di Ligue 1 e l'ha lasciato andare.