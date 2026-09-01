Lazio, chi è Begraoui: il bomber dell'Estoril per l'attacco di Gattuso

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è un nuovo nome per l'attacco della Lazio. È quello di Yanis Begraoui dell'Estoril: la società biancoceleste avrebbe individuato lui come nuovo innesto nel reparto offensivo, viste le partenze di Dia (al Rennes) e di Ratkov (al Levante). Potrebbe arrivare in prestito oneroso a 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 9.

Begraoui è un centravanti classe 2001, nato in Francia ma di origini marocchine. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Auxerre, arrivando a esordire in prima squadra (in Ligue 2) addirittura all'età di 16 anni. La sua carriera è poi proseguita al Tolosa, dove però non è mai riuscito a imporsi. Molto meglio ha fatto invece al Pau FC, sempre in Francia, prima di trasferirsi in Portogallo.

Dall'estate 2024 infatti è all'Estoril. L'anno scorso ha vissuto la sua miglior stagione, con ben 20 gol (e un assist) in 34 partite di campionato. È stata la terza volta in cui è arrivato in doppia cifra della sua carriera, dopo le 11 reti al primo anno in Liga Portugal e le 10 realizzate al Pau FC nel 2022/23. Quest'anno, dopo sole 4 partite, ha già segnato 2 gol, di cui uno contro il Benfica.

Con l'Estoril ha un contratto fino al 2028, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. La Lazio lo vuole, completerebbe il reparto dei centravanti insieme a Pinamonti, arrivato dal Sassuolo. Gattuso aspetta un innesto, che potrebbe essere proprio Begraoui.