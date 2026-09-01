Calciomercato Lazio | Caso Cancellieri, è in mezzo a tre squadre. E Gattuso...

RASSEGNA STAMPA - Ultime ore di mercato per risolvere il caso legato a Matteo Cancellieri. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'esterno ha rifiutato le proposte di Genoa e Parma. Vuole restare alla Lazio, sente la fiducia di Gattuso che vorrebbe trattenerlo piuttosto che iniziare a lavorare da capo con un altro calciatore.

Diverso invece il pensiero della società, che da giorni lo spinge ad andare via. Sarebbe addirittura a rischio taglio nella lista Serie A, come si dice da giorni. È in scadenza a giugno 2027, non gli è mai stato proposto il rinnovo. Anzi, lui aspetta di andare via a zero per poi scegliere liberamente la sua prossma squadra.

Nella notte però è spuntata un'altra possibile trattativa: è con la Fiorentina, per uno scambio tra Cancellieri e Gudmundsson. C'è già stato uno contatto tra i due club, le parti si riaggiorneranno presto. A Formello si ascolterà l'opinione di Gattuso per capire se proseguire o meno con l'operazione.