Calciomercato Lazio | Sondaggio per Otele del Basilea: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore di mercato. La Lazio studia nuovi possibili colpi in entrata dopo aver chiuso le cessioni di Dia al Rennes e di Ratkov al Levante. Tra Begraoui, Icardi e il possibile scambio Cancellieri - Gudmundsson, ci sarebbe anche il nome di Philip Otele del Basilea. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la società biancoceleste avrebbe fatto un sondaggio per l'esterno classe '99, che ha passato l'ultima parte della scorsa stagione in prestito all'Amburgo. L'anno passato il nigeriano ha collezionato 10 gol e 5 assist in 39 partite tra Svizzera e Germania.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03