Romagnoli - Qatar, ma quando chiude il mercato? Facciamo chiarezza
01.09.2026 10:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Alessio Romagnoli aspetta. Ultime ore per capire il suo futuro, almeno per quanto riguarda l'Italia. Resta forte l'interesse dell'Atalanta su richiesta di Sarri, da capire se ci sarà margine per l'operazione da qui alle 20 quando ci sarà il gong finale. Diverso invece il discorso per l'Al Sadd: il mercato in Qatar non chiuderà alle 23 (com'è stato scritto), ma anzi il 3 settembre (come si legge sul sito della FIFA, di seguito la foto). Qualche giorno in più quindi (e non solo qualche ora) per un ulteriore rilancio. Ma non è esclusa la permanenza.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.