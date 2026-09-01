Romagnoli - Qatar, ma quando chiude il mercato? Facciamo chiarezza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Alessio Romagnoli aspetta. Ultime ore per capire il suo futuro, almeno per quanto riguarda l'Italia. Resta forte l'interesse dell'Atalanta su richiesta di Sarri, da capire se ci sarà margine per l'operazione da qui alle 20 quando ci sarà il gong finale. Diverso invece il discorso per l'Al Sadd: il mercato in Qatar non chiuderà alle 23 (com'è stato scritto), ma anzi il 3 settembre (come si legge sul sito della FIFA, di seguito la foto). Qualche giorno in più quindi (e non solo qualche ora) per un ulteriore rilancio. Ma non è esclusa la permanenza.