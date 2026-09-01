Calciomercato Lazio | Scambio Cancellieri-Gudmundsson: i dettagli dell'offerta

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© foto di Federico De Luca 2026

CALCIOMERCATO LAZIO - Gennaro Gattuso vuole trattenere Matteo Cancellieri e lo ha ribadito anche alla società quando questa mattina gli sono state svelate le offerte presentate da Fiorentina e Parma nella notte. Il club emiliano era disposto a pagare 3 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del calciatore a titolo definitivo, la Viola aveva messo sul piatto, invece, una proposta differente.

L'OFFERTA DELLA FIORENTINA - L'idea della società toscana, infatti, era quella di proporre il prestito con diritto di riscatto di Gudmundsson più soldi per acquistare definitivamente il cartellino di Cancellieri.

In parole semplici, se l'affare fosse andato in porto, la Fiorentina avrebbe guadagnato Cancellieri a titolo definitivo (Cancellieri), dando alla Lazio qualche milione, più il prestito con diritto di riscatto di Gudmundsson. Un'offerta per ora rispedita al mittente dalla Lazio che si tiene stretta l'esterno classe 2002.