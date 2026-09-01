Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Ratkov, un dettaglio sul riscatto"
01.09.2026 11:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - È in dirittura d'arrivo il passaggio di Petar Ratkov al Levante. Il centravanti serbo lascerà in prestito oneroso la Lazio dopo solo qualche mese, visto che era arrivato a gennaio dal Salisburgo. Dalla Spagna rilanciano una possibilità per l'acquisto a titolo definitivo del classe 2003: come scrive solofichajes123 su X, infatti, il suo riscatto da 14 milioni di euro diventerà obbligatorio se Ratkov segnerà 10 gol in Liga. Da Formello seguiranno quindi con interesse la stagione dell'attaccante, nella speranza di recuperare totalmente la spesa fatta in inverno.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.