Lazio, il centrocampo riparte da Frattesi e Taylor: il punto di forza di Gattuso

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La nuova Lazio di Gattuso riparte da due vittorie e da un centrocampo che, contro il Genoa, ha fornito un'altra dimostrazione di forza e di equilibrio. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti ripartono da Frattesi e Taylor, i due centrocampisti di riferimento capaci di garantire alla squadra grande personalità e continuità.

Le caratteristiche di Davide permettono alla Lazio di giocare quasi con un attaccante in più: la ricerca costante della profondità e i tentativi di riempire l'area quando l'azione si sviluppa sulle fasce, garantiscono alla squadra maggiore pericolosità. Nell'ultima vittoria casalinga, soltanto Zaccagni ha toccato più palloni di lui nell'area avversaria, costringendo la difesa rossoblù a preoccuparsi di un centrocampista che spesso diventa quasi una seconda punta.

Chi cerca e trova costantemente il pallone, invece, è Taylor. L'ex giocatore dell'Ajax è il vero riferimento della manovra biancoceleste: nella gara contro il Genoa è stato il primo per passaggi riusciti e per quelli effettuati nella trequarti avversaria, finendo per assumere i compiti di un regista avanzato che sviluppa il gioco e accompagna l'azione negli ultimi metri.

L'intensità e la qualità garantiti dai due centrocampisti, dunque, indicano una complementarietà capace di costruire un reparto forte e equilibrato su cui Gattuso sta basando il punto di forza e l'identità della sua nuova Lazio.