Lazio, Cataldi ancora fermo: Gattuso lo aspetta, ecco quando può tornare

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RASSEGNA STAMPA - Ci vorrà ancora un po' prima di rivedere Danilo Cataldi in campo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Gattuso spera di rivederlo in gruppo nel giro di una decina di giorni, ma poi il centrocampista avrà bisogno di tempo per il ricondizionamento atletico. Si è operato a fine maggio per la pubalgia, ha saltato tutta la preparazione estiva lavorando a parte durante la fase riabilitativa.

Per questo non è a disposizione del tecnico della Lazio. Si pensava che potesse rientrare anche prima, ma i tempi si sono allungati. L'ultimo controllo effettuato a Barcellona ha confermato che non recupererà a stretto giro. Gattuso lo aspetta, soprattutto visto il problema fisico al polpaccio di Rovella. Per questo a Udine giocherà Belahyane.