Calciomercato Lazio | Cancellieri verso la permanenza: rifiutate due offerte
CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Cancellieri verso la permanenza alla Lazio. Nella serata di ieri vi avevamo raccontato di un Gennaro Gattuso volenteroso di trattenere il classe 2002.
Il tecnico calabrese stima l'esterno, ma soprattutto vorrebbe evitare di ritrovarsi con sostituto non idoneo tatticamente al ruolo (come Gudmundsson) o, comunque, con il quale iniziare un nuovo percorso di inserimento da zero. Per questa ragione, dopo aver avuto dei contatti con il proprio allenatore, questa mattina la Lazio ha deciso di respingere tutte le offerte arrivate per Cancellieri.
In particolar modo quelle di Fiorentina e Parma con gli emiliani che avevano proposto un trasferimento a titolo definitivo dal valore di 3 milioni di euro. Il futuro di Cancellieri sarà ancora a Roma, a meno di clamorosi ripensamenti. Il giocatore resterà al servizio di Gattuso in attesa di svincolarsi il 30 giugno 2027.