Lazio, chi è Otele: l'ala da seguire per le ultime ore di mercato

01.09.2026 10:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, chi è Otele: l'ala da seguire per le ultime ore di mercato

CALCIOMERCATO LAZIO - Oggi è l'ultimo giorno, mancano poche ore alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. La Lazio deve incastrare ancora alcune situazioni tra entrate e uscite. Si cerca un esterno, con Cancellieri che può lasciare Formello. L'ultimo nome è quello di Philip Otele, esterno classe '99 di proprietà del Basilea.

OTELE - Il nuovo obiettivo della Lazio è un esterno offensivo di piede destro, anche se gioca bene con entrambi i piedi, alto 1,78 m. Nell'ultima stagione ha giocato sia al Basilea che all'Amburgo, ma non è riuscito a imporsi in Germania e al termine della stagione è tornato in Svizzera.

NUMERI - In Bundesliga ha siglato appena un gol, non è riuscito a replicare quanto di buono fatto con la maglia del Basilea. Considerando l'intero arco della stagione, però, ha collezionato 10 gol e 5 assist in 41 presenze con entrambe le maglie.

LA SITUAZIONE - La Lazio lo segue, c'è stato un sondaggio nelle ultime ore. Non è l'unico nome attenzionato per il reparto offensivo, le piste che portano a Begraoui e Gudmundsson sono per il momento le più calde. La pista che porta in Svizzera, però, va seguita con attenzione. 

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.