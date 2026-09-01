Gasperini: "Koné non è in uscita". Ma la Roma lo vuole vendere: le ultime
01.09.2026 10:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ore caldissime di mercato in casa Roma. Si tratta la cessione di Manu Koné, per cui è arrivata un'offerta dal Chelsea di 52 milioni di sterline. Eppure, dopo la vittoria contro il Lecce, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini era stato chiaro sul suo futuro: "Koné in uscita? Assolutamente no, è una cosa mediatica, non so nulla. So anche che la proprietà non è d'accordo a vendere, poi non so chi si è presentato. Non abbiamo mai ricevuto offerte ufficiali per lui", aveva dichiarato. L'idea della società però è un'altra, per questo il francese può salutare.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.