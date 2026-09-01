Lazio, l'Olimpico rimane deserto: la situazione abbonamenti

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La protesta dei tifosi laziali contro la società prosegue senza sosta. Come riporta il Corriere dello Sport, il boicottaggio della campagna abbonamenti continua anche dopo la riapertura fino all'11 settembre.

Il tentativo di incrementare la sottoscrizione delle tessere, dunque, rimane complicato soprattutto in virtù di una frattura che appare veramente insanabile tra il popolo biancoceleste e il presidente Lotito. Per il debutto interno in campionato contro il Genoa sono stati 3500 i biglietti venduti, arrivando a un totale di circa 6000 spettatori presenti: numeri che fotografano bene l'attuale situazione.

I tifosi genoani, nella cornice di uno Stadio Olimpico deserto, hanno cantato cori ironici di sostegno al presidente della Lazio, che intanto, assente, si gode l'estate tra Reggio Calabria e Cortina. L'unico episodio capace di scaldare il cuore nell'ultima uscita contro i rossoblù, è stato il video della coppia di anziani presenti in tribuna mentre salivano le scale a fatica: immagini commoventi che descrivono la passione di una vita intera, capace di trascendere epoche e dirigenze.