Lazio, ansia per Rovella: in programma gli esami al polpaccio

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RASSEGNA STAMPA - Attesa per gli esami di Nicolò Rovella. Oggi si capirà l'entità dell'infortunio al polpaccio del centrocampista della Lazio. È stato costretto a uscire nel primo tempo contro il Genoa, al suo posto è entrato Belahyane. Già da sabato, alla rifinitura, non stava benissimo. Aveva accusato un primo fastidio, ma niente di preoccupante.

Ora Gattuso incrocia le dita a Formello sperando che si sia fermato in tempo domenica sera. Come riportato da Il Messaggero, c'è comunque un pizzico di ottimismo sulle sue condizioni: pare si sia fermato in tempo ed evitato problemi più gravi. Solo gli esami alla Pret Medica dell'Eur, però, diranno con certezza cos'ha avuto e quanto starà fuori.