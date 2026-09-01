Lazio, Frattesi è il regalo per la Nazionale: Mancini pronto a richiamarlo

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi è il nuovo riferimento del centrocampo della Lazio. L'ex Inter sta ritrovando nella Capitale la continuità che solo lo status di "titolare" può permettergli di ottenere, e dopo due gol consecutivi nelle prime due uscite in campionato dei biancocelesti, è pronto a riconquistarsi anche la maglia della Nazionale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Roberto Mancini sarebbe pronto a richiamare Davide in azzurro, in vista delle prossime sfide in Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. Il classe 1999 ha esordito con l'Italia proprio sotto la guida tecnica del Mancio, nel giugno 2022 contro la Germania, e adesso può tornare ad essere riconvocato.

Dopo i vari problemi fisici, pertanto, Frattesi è pronto a un cambio di rotta definitivo, capace di riservargli un posto di riferimento sia nel nuovo corso della Lazio che in quello della Nazionale che verrà.