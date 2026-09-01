Lazio, Bisignani su Lotito: "A Reggio lo attende una vita da esule"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Luigi Bisignani è tornato a scrivere sulle pagine de Il Tempo, pubblicando una lettera di risposta in cui rilascia alcune considerazioni sulle ultime uscite di Lotito davanti ai tifosi della Reggina durante la presentazione della squadra calabrese. Di seguito le sue parole:

"Caro Roberti,

i calabresi sono gente seria e hanno già capito l'aria che tira. Alla prima di Coppa Italia dilettanti, nonostante una vittoria, è comparso uno striscione che la dice lunga sulla vita da esule che attende Lotito a Reggio sognando più che la C il seggio parlamentare: "Siamo contro la multiproprietà. Chi vuole investire lo faccia con serietà". Come dire: o Lazio o Reggina. E ovviamente Lotito non era in tribuna per l'esordio, così come non era all'Olimpico. Forse per solidarietà con i tifosi... A Reggio Calabria, nel suo primo show davanti alla squadra, Lotito ha parlato tra l'altro, anche dei suoi famosi colpi di sonno in Senato, paragonando in sostanza i suoi colleghi a dei "morti viventi". Chissà cosa avranno pensato vista la nosta scaramanzia del presidente-senatore"

"Poi, tornato improvvisamente sveglio davanti ai tifosi reggini, ha cominciato a dare i numeri sulla Lazio. Il solito rosario del salvatore: 84 milioni di fatturato, 86,5 milioni di perdite e 550 milioni di debiti. Il bilancio della Lazio al 30 giugno 2004 raccontava altro: 100,8 milioni di valore della produzione, 86,25 milioni di perdita e 348,1 milioni di debiti. Sulle perdite ci siamo. Sui debiti ballano oltre 200 milioni. Più che un bilacio, una ruota del Lotto. E dal racconto spariscono anche 170,3 milioni di parco giocatori e oltre 25 milioni di terreni e fabbricati. Senza aver mai fatto un aumento di capitale. Ma su questi numeri chissà cosa avrà da dire la Consob, visto che la S.S.Lazio è quotata in borsa"

"E intanto aspettiamo, non si sa né come né quando, l'annunciato sbarco al Nasdaq: forse una delle più clamorose panzane fatte circolare? Ai tifosi della Reggina, dunque, un suggerimento: prima di lasciarsi sedurre dallo slogan "Con Lotito risultato garantito", chiedano informazioni a Salerno. E magari anche a qualche laziale. Intanto la campagna abbonamenti ha riaperto i battendi e non resta che sperare che qualcno abbocchi, sull'onda dell'ennesimo prodigio annunciato: il miracolo di San Frattesi.

Tra santi, salvatori e risultati garantiti, noi continuiamo a preferire una religione molto più semplice: Forza Lazio. Comunque e sempre. E ora tutti a Udine, per la terza vittoria consecutiva".