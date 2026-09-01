Lazio | Frattesi da record, meglio di lui solo Signori: il dato
RASSEGNA STAMPA - Le due reti realizzate dopo appena 61 minuti con l’aquila sul petto fanno già entrare Frattesi nella storia della Lazio. Nessun nuovo acquisto estivo, riporta Il Messaggero, era riuscito a segnare così rapidamente una doppietta dal lontano settembre 1992, quando Giuseppe Signori aveva trovato due volte la via del gol contro la Sampdoria, completando l’impresa in appena 22 minuti.
Alle spalle di Frattesi restano due protagonisti del recente passato biancoceleste: Julio Cruz, autore di una doppietta in 63 minuti, e Mauro Zarate, a segno dopo 71 minuti. Numeri che raccontano l’impatto immediato dell’ex nerazzurro, capace di lasciare il segno con la maglia della Lazio a una velocità che, nella storia recente del club, ha pochi precedenti.