Ex Lazio | Casale in uscita dal Bologna: due squadre su di lui

01.09.2026 12:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Casale in uscita dal Bologna: due squadre su di lui
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Si tratta la cessione di Nicolò Casale. A Bologna sono impegnati a piazzare l'ex difensore della Lazio, ormai in uscita. Come riportato da TMW, infatti, il classe '98 è fuori dai piani di Tedesco ed è pronto a lasciare il club rossoblù: su di lui ci sono due neopromosse di Serie A, ovvero il Venezia e il Monza. Lì potrebbe sicuramente trovare più spazio e rilanciarsi.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.