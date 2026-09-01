Ex Lazio | Casale in uscita dal Bologna: due squadre su di lui
01.09.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si tratta la cessione di Nicolò Casale. A Bologna sono impegnati a piazzare l'ex difensore della Lazio, ormai in uscita. Come riportato da TMW, infatti, il classe '98 è fuori dai piani di Tedesco ed è pronto a lasciare il club rossoblù: su di lui ci sono due neopromosse di Serie A, ovvero il Venezia e il Monza. Lì potrebbe sicuramente trovare più spazio e rilanciarsi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.