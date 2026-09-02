Calciomercato | Romagnoli lascia la Lazio: l’annuncio di Fabrizio Romano
CALCIOMERCATO LAZIO - Quasi otto mesi dopo il mancato addio, Alessio Romagnoli lascia la Lazio. Il difensore dopo un’estate di attesa è pronto a lasciare i colori biancocelesti per trasferirsi in Qatar, dove giocherà con la maglia dell’Al-Sadd.
A dare l’annuncio è stato Alfredo Pedullà, annunciando il via libera vicino per la cessione di Romagnoli dalla Lazio all'Al-Sadd. Situazione confermata poi anche da Fabrizio Romano tramite i propri profili social: “L'Al-Sadd e la Lazio stanno scambiando i documenti per l'affare legato ad Alessio Romagnoli. Trasferimento a titolo definitivo per un contratto di quattro anni fino a giugno 2030 con il club del Qatar" seguito dal consueto Here we go.
Si chiude così dopo quattro stagioni condite da 161 presenze, 8 gol e 2 assist l'avventura di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio. Per il centrale si aprono le porte di un'avventura che doveva già iniziare lo scorso gennaio, prima del clamoroso stop alle trattative ripartite poi a giugno e concretizzatesi oggi, alla fine del mercato estivo.
🚨️️ Al Sadd and Lazio are exchanging documents for Alessio Romagnoli deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026
Permanent move on four year contract until June 2030 to the Qatari side. 🇶🇦 pic.twitter.com/F2UzBbpFn2