Icardi, l'agente: "Abbiamo parlato con la Lazio, ecco la nostra decisione"

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna a parlare Elio Letterio Pino, avvocato e agente di Mauro Icardi. Ai microfoni di Chiamarsi Bomber ha spiegato la situazione del centravanti argentino, attualmente svincolato. Più volte negli ultimi giorni l'ex Inter è stato accostato alla Lazio, ma senza trovare un accordo con la società biancoceleste. Di seguito le sue parole.

“Al momento Icardi è svincolato e abbiamo deciso di aspettare l’opportunità migliore per il suo futuro. Non si tratta soltanto di un discorso economico ma di progettualità. Abbiamo parlato con la Lazio, c’è stato un corteggiamento importante ma abbiamo deciso di prenderci un po’ di tempo per valutare tutte le possibilità”.

“Fabiani è stato molto disponibile nell’impostare il dialogo, ci conosciamo da 30 anni e tra di noi c’è un buon feeling. Approdare in una piazza come Roma e in un club come la Lazio è un sogno per tutti, anche per un campione per Icardi. In questo momento, però, bisognava fare una scelta di vita anche familiare e abbiamo deciso di aspettare. Percentuali? In questo momento no, dovei parlare dell’imponderabile e non è possibile dare delle percentuali”.

“Altre squadre di Serie A su Icardi? In questo momento no, ci sono tante sirene estere: dai paesi medio orientali agli Stati Uniti fino a Brasile e Messico. Dobbiamo scegliere la soluzione migliore per lui. Essendo svincolato, magari questo mese potrà essere decisivo. Al momento però non c’è nessuna fretta, lui sta lavorando con un preparatore a Buenos Aires e vedremo cosa succederà”.