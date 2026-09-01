Calciomercato Lazio | Romagnoli, l'Atalanta ha un'altra priorità: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO - L'Atalanta è al lavoro nelle ultime ore di mercato per un difensore centrale. La richiesta di Sarri è stata accolta dalla socità nerazzurra che è sta cercando di accontentare il Comandante. Il primo nome sulla lista della Dea è Juan Cabal della Juventus, difensore che per caratteristiche è simile al partente Ahanor, trasferitosi al Chelsea. La trattativa con la Juve, però, è bloccata per il momento e la sensazione è che è difficile si possa risolvere nelle prossime ore. Motivo per cui resta da attenzionare la situazione Romagnoli, in uscita dalla Lazio.