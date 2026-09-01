Lazio, Cardone: "Romagnoli il nodo della giornata. L'infortunio di Rovella..."

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Ultime ore di mercato bollenti per la Lazio, che nel frattempo ha chiuso per Gudmundsson dalla Fiorentina. Giulio Cardone ha commentato a Radiosei quello che è l'ultimo giorno di mercato, facendo il punto sulla situazione biancoceleste:

"Per Dia l’accordo è stato trovato, voleva tornare in Francia. L’apertura clamorosa di Icardi verso la Lazio non c’è stata, quindi al momento lui non vuole venire a tutti i costi e la Lazio non si strappa i capelli per lui.

Romagnoli è il nodo della giornata, perché il mercato in Qatar chiude il 3 settembre. Diogo Leite è sempre svincolato, anche quella potrebbe essere una possibilità qualora Romagnoli partisse all’ultimo. Intanto l’Al-Sadd c’è sul giocatore.

L’orientamento è quello di accontentare Gattuso, che voleva la permanenza di Cancellieri e Dia. Dia non sono riusciti a tenerlo, ci proveranno con Cancellieri. Se esce Cancellieri deve essere presa un’ala destra e in quel caso tornerebbe in ordita Lazio Man. Gudmudsson non è un esterno alto per il 4-3-3, e se lo ha fatto è stato a sinistra.

Al momento, togliendo Gigot, non ci sarebbe bisogno di altri tagli. Tavares, Pedraza e Pellegrini potresti inserirli tutti in lista; non mi aspetto la cessione di uno di questi. Spalletti è un estimatore di Tavares ma alla fine credo che il portoghese resterà.

Sembra che sia meno grave l’infortunio di Rovella, non al punto di renderlo disponibile per Udine ma sembrerebbe che il ragazzo si sia fermato in tempo”