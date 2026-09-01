Lazio, Mattei: "La visione lungimirante si sta perdendo. Il mercato è per..."

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Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del lavoro sul mercato fatto dalla Lazio, tra le cessioni e gli ultimi acquisti dell'estate. Di seguito le sue parole: “Intanto Dia e Ratkov sono partiti, quindi la visione lungimirante in questa Lazio si sta perdendo, visto che non sono stati profili funzionali. Questo è un mercato fatto per accontentare Gattuso ma soprattutto Lotito perché le finanze della Lazio boccheggiano. Quindi si guarderà più al bilancio che alla rosa".

"Lotito a Reggio ha detto che la Reggina deve essere leader e non galleggiare, l’esatto contrario che si sta verificando qui alla Lazio. Io penso che la Lazio voglia piazzare Cancellieri per avere un po’ di soldi, ma il calciatore sta facendo i suoi interessi visto che è in scadenza nel 2027, come Romagnoli, Pellegrini, Cataldi, Patric, Gigot e Lazzari”.