Bologna, Helland torna sulla Lazio: "Siamo stati più intensi..."

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Al termine della gara contro l'Atalanta, terminata 1-0 in favore dei bergamaschi, il difensore del Bologna Elvin Helland ha commentato la sfida ai microfoni del club emiliano. Di seguito le sue parole:

“Perdere all’ultimo minuto per un episodio dopo aver fatto una prestazione come quella di oggi è la peggior sensazione. Siamo dispiaciuti perché rispetto alla gara con la Lazio siamo stati più intensi, abbiamo creato tanto e difeso bene su un campo difficile. Abbiamo concesso loro solo un tiro nel finale, meritavamo di più. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare a lavorare perché la squadra c’è e sono sicuro che possiamo fare bene. Con Heggem c’è grande intesa dentro e fuori dal campo, per noi è facile giocare assieme”.