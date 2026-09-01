Lazio | Se segna Frattesi, si vince: c'è un dato che scomoda Maestrelli

01.09.2026 14:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio | Se segna Frattesi, si vince: c'è un dato che scomoda Maestrelli
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RASSEGNA STAMPA - Da tre anni, ogni sigillo di Davide Frattesi sembra avere lo stesso effetto: quando trova la via del gol, la squadra porta a casa la vittoria. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola l’impatto che può avere il nuovo centrocampista della Lazio, andato a segno in 14 occasioni e capace di trasformare altrettante partite in successi.

Le ultime vittime, Bologna e Genoa, hanno però aggiunto un altro capitolo alla statistica. Le sue firme hanno spianato la strada a un doppio successo, per di più con la porta rimasta inviolata, nei primi due turni di campionato.

Un avvio così netto e vincente che, come riporta da Il Messaggero, nella storia recente della Lazio trova appena tre precedenti negli ultimi sessant’anni: Maestrelli nel 1973, Zeman nel 1994 e Petkovic nel 2012. Un altro piccolo record che conferma quanto il suo feeling con il gol sia diventato, ormai, una garanzia di successo.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.