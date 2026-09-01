Lazio, Rambaudi si complimenta con Gattuso: "Ora però voglio continuità"
01.09.2026 14:30 di Simone Locusta
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Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha commentato la vittoria biancoceleste contro il Genoa. Di seguito le sue parole:
“Col Bologna vittoria più di sacrificio e cuore, successo meritato ma ci poteva stare anche il pari; col Genoa la Lazio mi è piaciuta molto, ci sono dei valori tecnici poi comunque manca qualcosa, lo sappiamo.
A Gattuso vanno fatti i complimenti perché in questo ambiente è stato fatto un lavoro ottimo sotto tutti gli aspetti, ora chiaramente voglio la continuità. Identità? Questa è una squadra che cerca di rubare palla e ripartire in modo veloce, palleggiare nella metà campo avversaria, andare uomo su uomo”.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.