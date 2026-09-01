Calciomercato | Dia al Rennes: la Lazio deve ringraziare... il Lens

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CALCIOMERCATO LAZIO - Boulaye Dia sarà un nuovo gicoatore del Rennes. L'attaccante senegalese è arrivato nelle scorse ore in Francia e si attende solo l'ufficialità del trasferimento. In rossonero inizierà una nuova avventura con la speranza di trovare più continutià di rendimento rispetto a quanto visto con la Lazio.

Fronte biancocelesti, la cessione di Dia permette di incassare una cifra utile a completare il mercato, con l'arrivo di Gudmundsson che saràl'ultima pedina in entrata. Dia, però, non era la prima scelta del Rennes.

IL RETROSCENA - Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il club francese aveva optato inizialmente per Edourard, attaccante di proprità del Lens. La stessa società che, con annesso softtò, aveva soffiato Ivanovic proprio alla Lazio. L'attaccante classe 1998, però, ha declinato l'offerta del Rennes spingendo la società a orientrarsi proprio verso Dia e accontantare le richieste della società biancoceleste.